Vinte e três condenados por tráfico de droga em Espinho

Vinte e três arguidos foram condenados esta segunda-feira, no tribunal de Espinho, por tráfico de droga, quatro deles com penas de prisão efetivas entre os 4 anos e meio e os 7 anos e meio. Dois apanharam prisão domiciliária de 2 e 2 anos e 7 meses. Os restantes arguidos foram condenados com penas suspensas.









A rede de tráfico operou, em 2019, nos distritos de Aveiro e Porto. Recorria a cafés para armazenar e vender a droga. Foram apreendidas 182 mil doses de haxixe, liamba, cocaína, anfetaminas e ecstasy, bem como 12 viaturas ligeiras, duas motos, 30 mil euros e quatro armas de fogo, entre outros.