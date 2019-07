Vinte mil aves morrem em incêndio num aviário em Castro Daire

Mais de 20 mil aves morreram esta quarta-feira na sequência de um incêndio num aviário em Mões, Castro Daire, distrito de Viseu, que ficou totalmente destruído.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte do CDOS de Viseu, o alerta foi dado às 21h23.No local estão 40 operacionais, apoitados por 11 viaturas dos Bombeiros do Castro Daire, São Pedro do Sul e a GNR.