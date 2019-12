Vinte toneladas de batata-doce em festival de Aljezur

Cerca de 30 mil visitantes são esperados, até ao final do dia deste domingo, no Festival da Batata-Doce de Aljezur, onde os produtores deste alimento esperam comercializar cerca de 20 toneladas. A batata-doce serve de base a diversas receitas, desde doçaria aos menus para refeições e até mesmo gelados e cerveja.

Há várias formas de confecionar a batata-doce, mas Helena Arsénio, de 71 anos, a primeira sócia da Associação de Produtores de Batata-Doce de Aljezur, sugere ao CM uma receita especial. "Em criança fazia primeiro um buraco na areia, depois colocava a batata-doce, tapava e fazia fogo em cima até a areia soprar", revelou a produtora. Em plena Segunda Guerra Mundial este alimento tinha um papel essencial nas refeições da população.

O certame abre as portas às 12h00 e encerra às 00h00. Há ainda artesanato, tasquinhas e espetáculos musicais.



PORMENORES

Batata-Doce certificada

A batata-doce de Aljezur, da variedade Lira, é detentora do selo de Identificação Geográfica Protegida, após um processo de certificação desenvolvido pela Associação de Produtores de Batata-Doce de Aljezur. É uma produção única no Mundo.



Investimento municipal

A Câmara de Aljezur investiu no festival cerca de 80 mil euros. O vereador António Carvalho desafia o público a visitar o certame por ser "um evento cultural e com muita riqueza gastronómica". Como é perto do Natal "não é preciso fazer dietas".