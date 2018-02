Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola a enteada junto a filho bebé

Menina de 12 anos foi atacada pelo padrasto no dia de aniversário.

Por Nelson Rodrigues | 26.02.18

A menina tinha apenas 12 anos quando começou a ser abusada sexualmente pelo padrasto. Sempre que estavam a sós, o homem, de 37 anos, aproveitava-se do facto da enteada o ver como uma figura paterna, tratando-o por 'papá', e apalpava-a por baixo da roupa e beijava-a nos seios e na boca.



Numa das vezes, no dia do seu aniversário, em fevereiro do ano passado, a menor chegou a ser abusada pelo companheiro da mãe em frente ao filho deste, um bebé de apenas dois anos, que estava deitado na cama, ao lado de ambos.



O arguido, que está preso em casa com pulseira eletrónica e proibido de contactar com a menor e a mãe desta, foi acusado de quatro crimes de abuso sexual de criança na forma agravada. Começa a ser julgado em maio no tribunal de Vila Nova de Gaia.



Refere o processo, consultado pelo CM, que a menor foi atacada pela primeira vez no Natal de 2016. Seguiram-se outras situações - a última em junho do ano passado, altura em que a menina contou à avó o terror que estava a viver.



Além dos abusos sexuais, o arguido também começou a enviar à menor mensagens de cariz sexual. O caso foi denunciado à GNR, e o homem acabou detido pela Polícia Judiciária. Presente a um juiz de instrução, não quis falar sobre os factos.



Nas declarações para memória futura, a menor revelou que nunca contou que era alvo de ataques sexuais pois o arguido ameaçava terminar a relação com a sua mãe - o que a iria deixar triste - e fugir com o filho bebé.