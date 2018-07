Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viola amante do patrão e escapa a pena efetiva

Agressor atacou vítima depois de lhe oferecer boleia, em Guimarães. Condenado a cinco anos de cadeia, mas suspensos.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Encontrou a ex-amante do patrão na paragem de autocarro e ofereceu-lhe boleia até a um shopping. Porém, desviou a rota e levou a mulher, de 30 anos, a uma zona isolada, em Azurém, Guimarães, alegando que iria comprar droga. Assim que saiu do carro, abriu a porta do pendura e atacou a vítima: despiu-a à força, violou-a e obrigou-a a sexo oral.



O caso remonta a janeiro de 2016 e o arguido - um operário de construção civil de 39 anos - foi condenado a cinco anos de prisão, mas com pena suspensa, pelo crime de violação. Tem ainda de pagar três mil euros à APAV e de frequentar um curso de prevenção de crimes de natureza sexual.



O Tribunal de Guimarães sublinha que o arguido, com antecedentes criminais por ter conduzido alcoolizado, não demonstrou arrependimento durante o julgamento e que as declarações de que os atos sexuais foram consentidos são falsas, até porque o próprio patrão confirmou que o operário lhe contou ter tido sexo vaginal com a vítima, dizendo-lhe "ter forçado um bocado" e que "depois até pediu desculpas".



Na sentença, o juiz recorda a atenuante de o agressor estar socialmente integrado, mas que a vítima tentou dar vários pretextos para tentar evitar a violação, incluindo que estava grávida, com menstruação e tinha hemorroides. Chegou a apertar-lhe um cinto ao pescoço, sem efeito. O arguido, casado e pai de duas filhas, mandou-a depois vestir-se e deixou-a junto à igreja de Azurém.