Viola vizinha com Parkinson em Lisboa

Homem de 57 anos aproveitou a ausência do filho da idosa para abusar desta sexualmente.

Por M.C. | 09:24

Um homem de 57 anos foi preso pela PJ de Lisboa por ter violado uma vizinha do mesmo prédio, de 53, portadora de doença de Parkinson, aproveitando a ausência do filho desta.



O crime ocorreu na 2ª feira. O predador bateu à porta da vítima, que abriu. Após segundos de conversa, e aproveitando-se das dificuldades de locomoção da vítima, o agressor violou-a, regressando depois a casa.



A vítima pediu ajuda ao filho, que apresentou uma queixa à PSP. A PJ foi chamada a investigar e prendeu o violador na quarta-feira. Um juiz sujeitou o detido a apresentações à PSP e impediu-o de contactar com a vítima, apesar de aquele se manter a residir no prédio.