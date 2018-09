Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violação leva a alerta na internet em Loures

Mensagem no Facebook avisa mulheres para terem cuidado.

Por Miguel Curado | 09:22

A violação de uma jovem de 20 anos, na quinta-feira à noite, no terminal rodoviário de Sacavém, Loures, está a lançar o pânico naquela zona. Já começou mesmo a circular na rede social Facebook um alerta, dirigido a todas as mulheres, no qual são revelados alguns dados sobre o alegado criminoso, pedindo cuidados às transeuntes. De acordo com o alerta que circula no Facebook, o criminoso usa roupa branca e aparenta ter entre 20 a 25 anos.



O crime ocorreu quando a vítima esperava pelo autocarro. A jovem foi empurrada e agredida. O criminoso rasgou-lhe a roupa e violou-a. Só a chegada de uma testemunha motivou a fuga do violador.



Foi com a ajuda de uma amiga que a jovem seguiu depois para casa do namorado e, com o apoio deste e da sogra, apresentou queixa na PSP de Camarate. A investigação passou para a Polícia Judiciária.



Ao que o CM apurou, a PSP, responsável pelo patrulhamento na zona, não está a intensificar a vigilância devido a esta ocorrência. No entanto, o apelo feito no Facebook é dirigido às mulheres de Sacavém, apelando a um reforço dos cuidados de segurança.



Entretanto, permanece internado na psiquiatria do Hospital de São José, em Lisboa, o homem que está entre os suspeitos da violação de uma mulher de 26 anos, no Cacém. Para já, o homem está hospitalizado devido a uma ordem de internamento compulsivo. A Polícia Judiciária procura, agora, ligá-lo ao crime sexual ocorrido no concelho de Sintra.