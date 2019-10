Violada por ex-marido de quem tentou fugir

Durante os anos que se manteve em casa, em Espinho, foi várias vezes espancada pelo marido. Apresentou queixas na GNR e na PSP por violência doméstica, mas o agressor nunca chegou a ser detido pelas autoridades policiais.Há cerca de dois meses, a mulher, de 54 anos, fugiu e refugiou-se num anexo da casa dos pais. Na segunda-feira, foi violada e espancada pelo ex-marido, depois de ter forçado a entrada na casa da vítima.O violador, empregado fabril de 56 anos, foi detido pela Policia Judiciária do Porto. Está indiciado de dois crimes: violação e violência doméstica. Passou duas noites detido nos calabouços da PJ do Porto e esta quarta-feira vai ser presente ao tribunal de Santa Maria da Feira para primeiro interrogatório judicial com o juiz de instrução criminal. Só no final serão aplicadas as medidas de coação.A vítima teve de receber tratamento hospitalar e foi sujeita a exames médico-legais, que confirmam ter sido violada. Sofreu vários hematomas e escoriações em todo o corpo devido às agressões físicas a que foi sujeita antes e depois de ter sido violada.O empregado fabril surpreendeu a ex-mulher no anexo onde estava a residir e estroncou a porta do local, surpreendendo a vítima em casa. Ainda gritou por socorro, mas ninguém se apercebeu do desespero da mulher. Foi logo agredida a murro e pontapé, tendo sido manietada e amordaçada pelo homem que depois de cometer o crime fugiu do local.