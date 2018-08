Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador agride turista e lança terror na ilha da Culatra

Turista de Lisboa, de 61 anos, teve faca encostada ao pescoço e foi ameaçado de morte.

Por Ana Palma e Rafael Duarte | 08:55

"Encostou-me a faca de mariscar ao pescoço e disse que me ia matar". O relato foi esta quinta-feira feito ao CM pela última vítima de Valter Macário, o cadastrado de 31 anos que nos últimos dois meses tem espalhado o terror nos núcleos dos Hangares e Farol, na ilha da Culatra, em Faro.



De acordo com a vítima, um turista de Lisboa de 61 anos que está de férias nos Hangares, tudo aconteceu às 10h00 de quarta-feira. "Eu ia à Culatra levantar dinheiro e passei à frente da habitação do indivíduo, que me atacou de repente, dizendo que eu lhe ia roubar a casa", relatou ao CM.



"Consegui fugir e entrei pelos viveiros, sempre com ele a perseguir-me e a gritar que me matava. Isto prolongou-se por cerca de meia hora. Foi um terror. Fiquei preso no lodo e valeu-me um homem que andava a passear o cão e que alertou as autoridades", recordou a vítima, revelando que, após "apresentar queixa à Polícia Marítima de Olhão", ia "ao hospital de Faro", por se estar a "sentir mal".



"Um dia destes há aqui uma tragédia", considerou a vítima, que tenciona "nunca mais voltar aos Hangares".



Valter foi mais uma vez detido pela Polícia Marítima e depois libertado. O agressor já esteve preso pela tentativa de violação de uma turista.



PORMENORES

Turista vai embora

O turista que Valter ameaçou de morte confessou ao CM nunca ter passado por "uma situação tão perigosa". "Depois perdi as forças e não conseguia andar. Foi a Polícia Marítima quem me levou a casa. Estou sozinho e vou-me embora sábado", disse.



Polícia Marítima alertada

Quase todos os dias a Polícia Marítima é chamada aos Hangares ou ao Farol devido ao comportamento violento de Valter Macário. Já foi levado à psiquiatria do hospital de Faro mas nunca ficou internado. Quando foi apresentado a tribunal foi igualmente libertado.