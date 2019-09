Violador copia ataques para assassinar freira

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Alfredo Santos copiou o método usado em ataques anteriores para assassinar a freira radical, a 8 de setembro em São João da Madeira. O arguido, de 50 anos, usou sempre o mesmo método para atacar as três vítimas que fez desde 1994.Surpreendeu as mulheres pelas costas e usou um golpe mata-leão para as subjugar às suas vontades. Com a irmã Antónia Pinho foi mais longe: continuou a pressionar o braço contra o pescoç... < br />