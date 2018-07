Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador de criança de 12 anos detido em Trancoso

Crime ocorreu numa instituição particular de solidariedade social "onde ambos eram utentes".

Por Lusa | 15:02

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta sexta-feira a detenção de um homem de 34 anos, em Trancoso, no distrito da Guarda, pela alegada prática de crimes de violação e de abuso sexual de crianças.



O Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda refere em comunicado hoje divulgado que, no cumprimento de um mandado judicial, deteve o homem que é tido como o presumível autor de um crime de violação e de um crime de abuso sexual de crianças, ocorridos em abril, de que foi vítima uma criança do sexo masculino, com 12 anos.



Segundo a nota, tais abusos terão ocorrido nas instalações de uma instituição particular de solidariedade social "onde ambos eram utentes".



O detido, desempregado, foi presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação de internamento preventivo em hospital psiquiátrico, indica a PJ.