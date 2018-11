Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador de estudante proibido de ir a discotecas

Juiz solta homem que violou e espancou jovem de 21 anos em Braga.

Por Liliana Rodrigues | 08:52

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Braga libertou um homem, de 28 anos, suspeito de ter violado, coagido, sequestrado e agredido uma estudante, de 21 anos, em setembro passado, junto aos bares da Universidade do Minho, em Braga.



O agressor sexual, de nacionalidade angolana, fica proibido de frequentar estabelecimentos de diversão noturna e de contactar a vítima. Tem de se apresentar todos os dias no posto policial da área de residência e está ainda impedido de sair de Portugal, tendo de entregar o passaporte.



O arguido, que não tem ocupação laboral, foi detido pela Policia Judiciária de Braga e levado a tribunal na terça-feira, em primeiro interrogatório judicial. É um velho conhecido das autoridades policiais devido aos antecedentes criminais.



Já tinha sido recentemente investigado por violação, cuja alegada vítima conheceu no Gatódromo, durante as festas académicas da cidade de Braga, mas o processo acabou por ser arquivado por falta de provas.



Na madrugada do passado dia 27 de setembro, atacou uma outra jovem, no interior de um bar frequentado pelos universitários da academia de Braga.



A estudante saiu do local acompanhada pelo agressor, mas, quando recusou sujeitar-se a práticas sexuais, o predador sexual não aceitou a resposta negativa. A vítima acabou violada, sequestrada e coagida a realizar práticas sexuais ao arguido, que também a agrediu antes de fugir. A universitária ficou em pânico.



Teve de receber assistência no hospital.