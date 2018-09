Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violador de menina do Seixal fica em prisão preventiva

Predador foi ouvido por um juiz de instrução criminal. Virgílio Mendonça responde por abuso sexual de criança e rapto.

Por Sofia Garcia | 01:30

Foi ouvido durante duas horas e meia por um juiz do Tribunal de Almada e seguiu para a cadeia. Virgílio Mendonça, o predador que raptou e violou uma menina de 7 anos na Amora, Seixal, vai ficar em prisão preventiva, indiciado por dois crimes de abusos sexuais de crianças e um crime de rapto. O primeiro é punido com pena de prisão até 10 anos e o segundo com oito anos.



Ao contrário da onda de indignação popular que marcou a detenção de Virgílio Mendonça, de 39 anos, na terça-feira, a chegada do homem ao Tribunal de Almada, pelas 15 horas desta quarta-feira, foi discreta.



O rapto aconteceu no passado sábado, pelas 18h00, num parque infantil junto às Piscinas Municipais de Amora. Segundo uma testemunha relatou ao CM, o homem abordou a criança no parque infantil, apresentando- -se como tio. E levou-a. Depois violou-a e, mais tarde, abandonou-a ao relento.



De acordo com o homem que depois encontrou a menina, perto das 05h00, na Rua dos Operários junto ao Campo de Futebol da Medideira, a criança queixou-se de dores na zona genital, o que levantou de imediato a forte suspeita de abusos sexuais.