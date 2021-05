Violador detido pela PJ por abusar de homem com deficiência mental

A Polícia Judiciária deteve, esta segunda-feira, um homem de 24 anos por abusar sexualmente de outro homem de 27 com deficiência mental, nos Açores.

Segundo comunicado da PJ, os factos ocorreram no Grupo Central do Arquipélago dos Açores durante o ano de 2019, tendo sido consumados numa casa de banho pública, vitimando um homem com 27 anos de idade, mas com um desenvolvimento mental que se situa na menoridade.

O detido, de 24 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contatar com a vítima e de se ausentar para o estrangeiro, para além de apresentações semanais no OPC da área de residência.