Violador e guardas prisionais da cadeia de Lisboa trocam acusações

Um recluso romeno, em prisão preventiva na cadeia de Lisboa por suspeitas de violação e sequestro de uma mulher, acusa vários guardas de agressões. Dois destes, por seu turno, dizem que o preso os esmurrou. Os Serviços Prisionais confirmam a abertura de inquérito.Os factos remontam a segunda-feira. Enquanto um compatriota, arguido no mesmo processo, estava a assinar uma ordem de transferência para a cadeia, o recluso começou a provocar os guardas. Veio a ser encaminhado para a sua cela e terá sido nesse percurso que esmurrou pelo menos dois guardas.Os Serviços Prisionais confirmam "ferimentos ligeiros" em ambos. Foi, no entanto, aberto um inquérito com base em acusações do recluso, que afirma ter sido agredido.