Violador em prisão preventiva depois de raptar duas menores nos Açores

Por M.C. | 08:50

A Judiciária dos Açores prendeu um homem de 32 anos que, em situações distintas, raptou duas menores (de 9 e 17 anos), para abusar sexualmente de ambas.



O predador sexual está agora em prisão preventiva.



Os dois ataques ocorreram no início e no fim de maio, nos arredores da Horta, ilha Terceira.



O primeiro foi à menina de 9 anos, apanhada no trajeto entre a casa e a escola. O homem parou a viatura junto à menor, agarrando-a e tapando-lhe a boca. Em pânico, a menina conseguiu livrar-se do predador sexual e denunciá-lo aos pais, que por sua vez denunciaram o caso à Polícia Judiciária.



No fim de maio, o criminoso voltou a atacar. E, desta vez, conseguiu mesmo colocar uma jovem, de 17 anos, na viatura.



Coagida, a menor foi obrigada a andar de carro com o sequestrador. O violador parou a viatura num local ermo e efetuou atos sexuais de relevo com a vítima, que conseguiu fugir momentos depois de o predador sexual recomeçar a andar com o carro.



Apanhado pela PJ, ficou em prisão preventiva.