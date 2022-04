O julgamento de um estudante, de 18 anos, acusado de ter violado uma jovem, em Coimbra, ainda estava a decorrer quando o mesmo arguido foi detido pela Polícia Judiciária do Centro por atacar, em conjunto com outro homem, mais quatro mulheres no Parque Verde do Mondego.



Em 2020, ainda com 17 anos, já tinha sido condenado por violação, coação sexual e roubo, tendo a pena de cinco anos ficado suspensa.









