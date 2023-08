Até ao final de maio, as autoridades policiais receberam cerca de dez denúncias de violações, consumadas e tentativas, ocorridas no centro da cidade de Guimarães.



O caso mais recente foi denunciado por uma jovem, de 21 anos, que terá sido ameaçada com uma faca, levada para uma zona escondida e violada, na madrugada de terça-feira.









Ver comentários