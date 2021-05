Violador invade carrinha enquanto jovens viam as estrelas e acaba atacado

A Polícia Judiciária está a investigar os contornos de uma tentativa de violação de duas raparigas dentro de uma carrinha, em Alvor, no concelho de Portimão. O homem ameaçou as vítimas com uma faca para as roubar e depois exigiu que elas tirassem as roupas. As vítimas resistiram e evitaram ser violadas.







O ataque ocorreu na noite de terça-feira, por volta das 22h30, quando Maria Góis foi com a sua melhor amiga ao seu “local preferido” em Portimão, junto à ria de Alvor. As duas jovens estavam deitadas na parte de trás de uma carrinha com a porta aberta. “Estávamos a ver as estrelas e a ver uma série quando um homem entrou na carrinha com uma faca e fechou a porta. Exigiu que lhe entregássemos as carteiras e telemóveis”, recordou Maria Góis, num vídeo que publicou nas redes sociais para denunciar o crime.





O suspeito não ficou satisfeito e avançou para os abusos sexuais. “Pediu para eu tirar a roupa e saltou para cima da minha amiga. Nós começámos a lutar com ele e conseguimos atirá-lo para fora da carrinha e fechar a porta”, recordou a vítima. Para impedir que as jovens pedissem socorro de imediato, o suspeito furou-lhe os pneus.





As duas jovens conseguiram pedir ajuda e a Polícia Judiciária de Portimão foi chamada a investigar. O suspeito poderá estar relacionado com outros alegados ataques sexuais que ocorreram na mesma zona. O CM sabe que o predador sexual já está identificado e as autoridades estão empenhadas em tentar resolver o caso rapidamente.