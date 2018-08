Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violadores atacam ex-namoradas

Uma das vítimas saía de transporte público e outra do trabalho quando foram atacadas.

Por João Tavares | 01:30

Quando saiu de um transporte público, em Lisboa, a jovem de 20 anos foi surpreendida pelo ex-namorado violento, contra quem já tinha apresentado queixa na polícia. Para não atrair a atenção dos outros transeuntes, o agressor abraçou então a vítima – como se fossem namorados –, encostou-lhe uma faca e obrigou-a a acompanhá-lo até casa.



A jovem acabou então violada. O agressor, de 19 anos, foi detido pela PJ de Lisboa, tal como outro, de 40 anos, num caso em muito semelhante. O primeiro já está em prisão preventiva.



O jovem casal tinha-se separado recentemente, mas ele – com cadastro por roubos e furtos – não aceitava o afastamento. A relação foi sempre marcada pela violência, o que voltou a ficar bem patente nesta última ação. Segundo a PJ, as ameaças e os maus tratos físicos e psicológicos sobre a vítima eram constantes. Indiciado por crimes de sequestro, violação e violência doméstica, o suspeito viu um juiz aplicar-lhe a prisão preventiva.



Noutro caso, o agressor, um operário da construção civil, fez uma espera à porta do trabalho da vítima, de apenas 26 anos. Também esta tinha sido alvo de violência doméstica durante a relação que mantiveram. Levou-a à força de carro até casa, onde foi abusada sexualmente. Um crime que teve lugar no passado mês de maio e que resultou agora na detenção por parte da PJ.



Presente ao juiz, o detido saiu em liberdade mas com proibições de se aproximar da vítima. A mulher vai usar um dispositivo eletrónico que avisará a polícia em caso de aproximação.