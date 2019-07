Violência doméstica com recurso a arma de fogo leva patrulha da GNR a bairro no Barreiro

Quinta da Mina, em Santo António da Charneca, no Barreiro, ao inicio da madrugada desta quarta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial do Comando da GNR de Setúbal, foi necessário um reforço de meios para recolher vestígios do crime e informação junto de possíveis testemunhas, assim como manter a ordem pública e a segurança dos militares.