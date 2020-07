Violência doméstica faz 41 vítimas mortais em 2019

Homícidios em contexto de violência doméstica

Nos últimos cinco anos, 145 pessoas foram assassinadas às mãos de alguém que lhes era muito próximo - desde o companheiro ou marido a um familiar direto, como o próprio filho ou um dos pais. Só em 2019, os homicídios consumados em contexto de violência doméstica - 41 - representaram quase metade (46,5%) do total de crimes desta natureza em Portugal.Segundo o relatório estatístico sobre Vítimas de Homicídio, ontem divulgado pela APAV, o total de crimes manteve-se praticamente estável entre 2018 e 2019 (87 e 88, respetivamente), mas o peso da violência doméstica aumentou quase 10%. Foram assassinadas mais nove pessoas neste contexto do que em 2018. Dentro das mortes por violência doméstica (41) registadas no ano passado, 10 correspondem a vítimas do sexo masculino. Mais de metade (22) diz respeito a casos de mulheres mortas às mãos do atual ou do ex-companheiro. Tendo por base o total de homicídios, Lisboa, Porto e Setúbal registam mais de metade dos crimes do ano passado.Os dados da APAV, que presta apoio a vítimas de violência, revelam ainda um aumento de portugueses assassinados no estrangeiro desde 2017 (ano em que ocorreram 21 crimes). No ano passado foram mortos 32 cidadãos nacionais, destacando-se a Venezuela (6), Angola (5) e França (5).