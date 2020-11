Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.11.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 25.11.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O problema da violência doméstica contra as mulheres durante a pandemia assumiu tamanhas proporções que já obrigou a ONU a criar uma campanha própria e uma equipa que, em todo o mundo, está a acompanhar a escalada de casos, que muitas vezes ficam por denunciar.e se, por um lado, há globalmente menos casos de mulheres mortas em contexto de violência doméstica, por outro, quando comparado com os dados de 2019, do Radar CM da Violência Doméstica , verifica-se um dado alarmante: desde o início da pandemia, e com os períodos de confinamento,