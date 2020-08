Violenta colisão entre camiões na A42 em Paredes faz dois feridos

Um condutor, de 45 anos, ficou gravemente ferido numa colisão violenta de dois camiões, esta terça-feira de manhã, na A42, sentido Porto-Paços de Ferreira, entre Valongo e Paredes. O camionista da outra viatura envolvida no acidente ficou também ferido. As duas vítimas foram socorridas no local e hospitalizadas em Penafiel.O acidente ocorreu, às 10h30, entre dois veículos pesados que seguiam no mesmo sentido da A42, ao quilómetro 1,1. Um dos camiões transportava milho e deslocar-se-ia a velocidade reduzida quando foi abalroado pela outra viatura pela traseira. O ferido grave ficou preso nos destroços da cabina do veículo que conduzia."À nossa chegada verificámos uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias e, num deles, existia uma vítima encarcerada. Pela deformação do habitáculo do veículo, foi um trabalho moroso porque era necessário desencarcerar e estabilizar, em segurança, a vítima, que estava em estado grave. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de S. João assistiu-a no local, antes de a retirarmos. Depois, a vítima foi retirada e transportada para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, com acompanhamento da VMER", explicou aoSimão Barbosa, comandante dos Bombeiros de Rebordosa.As duas vítimas foram hospitalizadas em Penafiel. O trânsito esteve condicionado a uma faixa no sentido Porto-Paços de Ferreira da A42. A GNR esteve no local e está agora a investigar as causas deste violento acidente.