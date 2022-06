Cinco homens, dos 19 aos 56 anos, ficaram feridos, ao final da tarde de sábado, na sequência de uma aparatosa colisão entre duas viaturas, na EN327, no concelho de Ovar.





O alerta foi dado, cerca das 19h00, para os Bombeiros de Ovar, para um acidente rodoviário no Torrão do Lameiro. Após serem socorridas e estabilizadas no local, as cinco vítimas foram levadas, pelos Bombeiros de Ovar, para uma unidade hospitalar. Apesar do aparato do acidente, todas as vítimas são consideradas ligeiras.