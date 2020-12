Um motociclista, com cerca de 40 anos, ficou ferido com gravidade, na noite desta quinta-feira, numa violenta colisão entre a moto em que seguia e um carro, em Anadia.O alerta foi dado, cerca das 22h30, para os bombeiros de Anadia, para uma colisão rodoviária, no IC2, na zona de Vendas da Pedreira.A vítima foi levada pelos bombeiros de Anadia para o hospital de Coimbra. A Equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Coimbra e a GNR da Anadia estiveram no local.