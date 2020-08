Violenta colisão faz onze feridos na EN13 em Vila Nova de Cerveira

Onze espanhóis ficaram feridos numa colisão entre três carros, na EN 13, em Vila Nova de Cerveira. Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, o alerta foi dado às 17h06 e no local estiveram os Bombeiros de Vila Nova de Cerveira e a viatura de Suporte Imediato de Vida de Valença.



Dos onze feridos, nove foram assistidos e dois deles foram transportados para o Hospital de Viana do Castelo.





A GNR esteve no local e está a investigar as causas da aparatosa colisão.