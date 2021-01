Três pessoas ficaram feridas, duas delas tiveram de se desencarceradas, devido a uma violenta colisão que ocorreu pelas 11h47, na EN 206, em Requião, Vila Nova de Famalicão.



Um dos feridos já foi encaminhado para o hospital de famalicão, em estado ligeiro, pelos bombeiros Famalicenses.





As outras duas vítimas estão a ser avaliadas pelas equipas do INEM no local.

A colisão frontal aconteceu numa zona de curvas e as causas do acidente ainda estão por apurar.



A GNR está no local. O trânsito está condicionado.