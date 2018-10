Violenta colisão frontal faz um morto e dois feridos em Viseu

Vítima tinha 77 anos. Na outra viatura seguiam mãe e filha.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros este sábado de manhã, em Sátão, distrito de Viseu, provocou uma vítima mortal e dois feridos ligeiros, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



A colisão ocorreu perto das 12h00, sendo que a vítima mortal "esteve encarcerada e entrou em paragem cardiorrespiratória", tendo o óbito sido confirmado no local, acrescentou.



Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viseu, o embate terá ocorrido depois de uma das viaturas ter entrado na estrada nacional 229, na freguesia de Mioma, ao sair de um posto de abastecimento.



De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal é um homem de 70 anos, o único ocupante de uma das viaturas. Os feridos ligeiros são duas mulheres com 50 e 82 anos de idade, que seguiam na outra viatura.



Todas as vítimas residiam perto da zona onde o acidente ocorreu, referiu.



Para o local, foram mobilizados 10 veículos e 22 operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito, bem como da GNR de Sátão, informou o CDOS.