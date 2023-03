Luís Amado, 49 anos, era um trabalhador experiente. Há quase uma década que trabalhava com foguetes na Pirotecnia Minhota, em Santa Cruz do Lima, Ponte de Lima. Esta segunda-feira, ao início da tarde, morreu numa violenta explosão no paiol onde operava. As circunstâncias em que aconteceu o acidente estão a ser investigadas.









Ver comentários