Violentas agressões entre jovens na zona dos bares da Baixa do Porto. Veja as imagens

Rixa causou o pânico e fez dois feridos.

Por Ana Silva Monteiro e José Eduardo Cação | 22:02

Uma rixa entre dois jovens na baixa do Porto, na madrugada deste domingo, resultou em agressões e causou o pânico junto à zona de bares, por volta das 4h45.



Segundo testemunhas revelaram ao CM, as agressões começaram na zona das casas de banho do espaço Porto Tónico, na rua de Cândido dos Reis. Um dos jovens acabaria por ser expulso por um dos seguranças pela porta das traseiras do estabelecimento, já na Rua Conde de Vizela, quando vários seguranças se juntaram na zona das agressões para separar os jovens. Um deles terá sido agredido por um segurança e caiu ao chão. Depois, o jovem, que estava caído e que ficou inanimado, terá sido agredido na cabeça por um segurança, que se ausentou de imediato daquela zona.

O jovem agredido terá ficado no chão pelo menos 20 minutos com a amiga desesperada junto dele e não conseguiu recuperar os sentidos.

A PSP confirma uma queixa feita foi por uma rapariga de 26 anos que foi hospitalizada após agressões - ao que tudo indica também naquela zona localizada junto à Torre dos Clérigos.

Os proprietários do Porto Tónico dizem não ter conhecimento de nada e garantem que nenhum segurança do espaço esteve envolvido nas agressões.