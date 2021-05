Um violento despiste provocou este sábado à noite duas vítimas mortais e dois feridos, um grave e outro ligeiro, em São João de Ponte, Guimarães.O alerta foi dado às 23h15. O carro envolvido no acidente, um BMW i8, embateu contra uma árvore e está, segundo fontes no local, "irreconhecível".Os Bombeiros das Taipas encontram-se no local.