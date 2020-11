Um ciclista, de 30 anos, ficou gravemente ferido na sequência de um acidente com um automóvel, ontem de manhã, na Agrela, em Santo Tirso.





O embate ocorreu na Estrada Nacional 207, com o alerta a ser dado por volta das 10h50. Por razões que serão agora apuradas pelas autoridades, carro e bicicleta embateram com violência e o ciclista acabou por ser projetado para a via.