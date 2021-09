Violento despiste de camião faz um morto na A2 em Alcácer do Sal

Um homem morreu no despiste de um camião frigorífico esta quarta-feira de madrugada, na A2, no sentido Lisboa-Algarve, entre Alcácer do Sal e Grândola.





A viatura seguia no sentido Lisboa-Algarve, mas com o embate viria a ficar imobilizada no sentido Sul-Norte, tendo destruído o separador central.



Segundo apurou o CM, o camião teria iniciado viagem em Agualva-Cacém, em Sintra, carregado de carne.



Foi necessário recorrer a uma grua para levantar o veículo, que já se encontra na sua posição normal na via.



O óbito foi declarado no local. O corpo do condutor foi transportado para a morgue do hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.





Para o socorro ao sinistro foram mobilizados 24 operacionais, apoiados por 12 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.

O alerta foi dado pelas 02h32.