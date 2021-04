Violento despiste deixa carro destruído em Gondomar

Um violento despiste, na manhã desta quinta-feira, fez um ferido ligeiro, na A43, em Gondomar.

O alerta para o acidente foi dado às 07h49. O carro ficou imobilizado fora da autoestrada.

Devido ao acidente, a via mais à direita, junto ao pavilhão Multiusos de Gondomar, esteve obstruída, no sentido Gondomar-Porto.

O ferido foi assistido no local pelos bombeiros e transportado ao hospital de Santo António, no Porto. Apesar do aparato ser muito, o homem não sofreu ferimentos graves.

No local esteve ainda uma viatura de desencarceramento dos bombeiros, assim como a PSP.