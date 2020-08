Violento despiste deixa jovem ferido em Barcelos

Um condutor, que terá entre 20 e 25 anos, ficou ferido este sábado de madrugada após o carro que conduzia se ter despistado em Martim, Barcelos. A viatura invadiu um terreno com uma rede a toda a volta, o que dificultou o trabalho dos bombeiros.Ao que o CM apurou, o alerta foi dado às 00h04. A vítima ficou encarcerada no interior do carro e teve de ser retirada com a ajuda dos bombeiros de Barcelinhos.No local estiveram 17 operacionais entre bombeiros, militares da GNR e ainda elementos de uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação. O jovem foi levado para o hospital.