Violento despiste faz dois feridos graves na Guarda

Dois jovens sofreram ferimentos graves, esta madrugada de domingo, na sequência de um violento despiste do carro em que seguiam, na Guarda. No mesmo acidente, os outros três ocupantes também ficaram feridos.O condutor da viatura ficou encarcerado e foi necessário acionar meios de desencarcermento para retirar a vítima do interior do carro. Todos os feridos têm idades compreendidas entre os 20 e os 25 anos.O alerta foi dado, cerca das 06h00, para os bombeiros da Guarda, para um acidente rodoviário na estrada municipal da Aldeia Viçosa.Foram mobilizados, para o local, 26 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros da Guarda, Celorico da Beira, viatura médica de emergência e reanimação e GNR da Guarda.As vítimas foram levadas para o hospital da Guarda.