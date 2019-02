Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Violento despiste fere sete polícias em Setúbal

Carro conduzido por agente choca com carrinha da PSP.

06:00

O agente da PSP tinha acabado de deixar o chefe de serviço ao comando de Setúbal na esquadra de trânsito.



Arrancou com o carro-patrulha mas terá sofrido um desmaio, devido a uma indisposição, acelerou por 100 metros e desfez a viatura contra a traseira de uma carrinha em que seguiam oito colegas, parados num semáforo. Sete ficaram feridos, um deles internado em estado grave.



O bizarro acidente, às 23h15 de quinta-feira, na avenida General Daniel de Sousa, em Setúbal, envolveu ainda uma viatura civil, parada no semáforo, e que foi abalroada pela traseira pela carrinha da Esquadra de Intervenção Rápida.



Os civis não ficaram feridos.



As duas viaturas da PSP ficaram muito danificadas - o carro embateu com violência tremenda na traseira da carrinha - mas a maior preocupação foram os agentes.



Apenas dois foram de ambulância ao hospital. O mais grave era o condutor do carro-patrulha, que foi desencarcerado, com queixas numa anca e internado para despistar a suspeita de doença.



Os restantes foram mais tarde, apenas para serem observados.