Violento despiste mata motociclista de 45 anos na VCI no Porto

José Manuel Arantes, de 45 anos, decidiu aproveitar a manhã de domingo para dar um passeio de moto na cidade do Porto. Já por volta das 12h30, na Via de Cintura Interna (VCI), junto à saída da Areosa, o motociclista sofreu um violento despiste.Terá embatido contra o pilar de um viaduto e depois chocou contra outra moto e um automóvel. José morreu no local do acidente. Já depois do acidente, gerou-se um pequeno incêndio no depósito da moto da vítima mortal.José Manuel residia em Nine, Vila Nova de Famalicão, e trabalhava numa empresa de pneus. Tinha três filhos."Uma condutora que passou logo a seguir ao acidente parou o carro e tentou assistir o homem. Meteu-lhe a mão ao pescoço e percebeu logo que já não estava vivo. Foi depois ao carro buscar um plástico para tapar o corpo", contou aoElisabete Mota, que mora nas imediações do local da tragédia deste domingo.O violento acidente, que ocorreu por volta das 12h30, no sentido Freixo-Arrábida, causou ainda ferimentos ligeiros ao condutor da outra moto, que teve de ser transportado para o Hospital São João, no Porto.O corpo da vítima foi removido pelos bombeiros Portuenses. No local, estiveram também vários elementos dos Sapadores do Porto e da PSP, que tentam agora perceber o que esteve na origem do acidente.O trânsito esteve totalmente cortado naquele sentido até às 15h20, altura em que todas as viatura foram retiradas do local.