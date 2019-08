Incêndio que deflagrou durante a madrugada ameaça casas na Calheta

Um incêndio com duas frentes ativas está a consumir uma zona de pinhal na localidade de Prazeres, no município da Calheta, na Ilha da Madeira, e está a ameaçar habitações.



A Junta de Freguesia da Calheta suspeita que a origem do fogo possa ter mão criminosa.





O alerta foi dado entre a 01h00 e as 02h00 da madrugada desta terça-feira.