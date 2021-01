Um violento incêndio está a consumir por completo uma fábrica de plásticos na Zona Industrial de Formariz em Paredes de Coura.O fogo ainda se encontra ativo mais de 60 Homens estão no local a combater as chamas.Ao que oapurou, não há registo de feridos e nenhum trabalhador estaria a operar no momento em que as chamas deflagraram.O alerta foi dado ao 12h50.