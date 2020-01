Viseu vai coordenar comandos distritais de Proteção Civil do Centro do País

Viseu é a cidade escolhida para coordenar os vários comandos distritais de Proteção Civil do Centro do País. A garantia foi dada esta segunda-feira pelo ministro da Administração Interna."Pelas características da sua localização, pelas ligações na região Centro, pela proximidade áreas de risco significativo e pela capacidade de resposta aérea", sustentou Eduardo Cabrita que deseja que os polos regionais comecem a funcionar ainda este ano. Falta nomear os comandantes regionais de operações de socorro.Loulé e Almeirim também já estão escolhidas. Por atribuir estão os polos do Porto e Alentejo.