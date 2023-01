Visita do Papa a Portugal tira férias a 20 mil polícias

A visita do Papa Francisco ao nosso país vai afetar as férias dos 20 mil elementos do efetivo da PSP.

Numa diretiva interna difundida esta quarta-feira por todo o efetivos, o diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, determinou que entre 24 de julho e 7 de agosto de 2023 nenhum elemento do efetivo poderá gozar dias de descanso.

Em causa estão, não só, as Jornadas Mundiais da Juventude, que serão presididas por Francisco, e às quais acorrerão jovens de todo o mundo, mas também o evento ‘Dias nas Dioceses’. O mesmo realiza-se entre 26 e 31 de julho, nas 17 dioceses existentes em Portugal.

São acontecimentos que Magina da Silva considera que "exigem medidas de segurança especiais" e, por isso, os agentes vão ter de alterar férias.