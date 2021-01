Vistoria aponta vários perigos no parque de campismo da Praia da Vieira, na Marinha Grande

Um relatório da Câmara da Marinha Grande aponta um conjunto de riscos para os utilizadores do parque de campismo da Praia da Vieira. Desde logo perigo de "queda, ferimento e eletrocussão", mas também "acidente com gás, incêndio em estruturas e infraestruturas e acidente rodoviário".A autarquia, que é proprietária do espaço, deu seis meses ao concessionário para sanar os problemas, o que está a ser feito, como o CM constatou esta quarta-feira.Todo o sistema elétrico foi substituído, por forma a cumprir as normas em vigor, dispor de maior potência e evitar ligações clandestinas. O concessionário espera ter todas as obras concluídas até ao verão.