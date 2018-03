José Niza pediu para reproduzir todas as declarações de todos os arguidos no inquérito e na instrução.

As alegações finais do julgamento do processo Vistos Gold, previstas para esta segunda-feira à tarde, foram adiadas pelo tribunal.



Em causa está um requerimento apresentado pelo procurador José Niza, no qual este pede para reproduzir, durante o julgamento, todas as declarações de todos os arguidos no inquérito e na instrução, de forma a servirem como prova produzida em audiência.

O requerimento está a suscitar diversas críticas por parte das defesas, que foram apanhadas de surpresa. As alegações foram remarcadas para 19 de março.