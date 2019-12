Vistos de Portugal abrem porta da Europa a iranianos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 23.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os alarmes soaram na Alemanha há um ano quando sete iranianos foram apanhados no aeroporto de Frankfurt com vistos portugueses nos passaportes, que levantaram suspeitas.A informação foi enviada para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que abriu uma investigação que culminou no sábado com a detenção, em Lisboa, de um funcionário da secção consular da Embaixada de Portugal em Bissau. É ... < br />