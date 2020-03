Vítima chora e relata ameaças de morte e a tortura de que foi alvo

Sem conseguir conter as lágrimas, um homem de 45 anos relatou esta sexta-feira, no Tribunal de Portimão, as ameaças de morte e a tortura de que foi alvo por parte de dois britânicos, de 20 e 31 anos, que respondem pelos crimes de sequestro e roubo.Estes estão em prisão preventiva e foram detidos em Espanha, para onde fugiram após o crime, a 2 de outubro de 2018."Apontaram-me uma arma à cabeça, agrediram-me e amarraram-me de pés e mãos. Depois puseram-me alicates de cabos de bateria numa orelha, num dedo, num mamilo e num testículo. Apertaram e torceram, e eu gritei", revelou.