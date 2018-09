Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vítima da mulher esconde arsenal em casa

Homem, de 53 anos, foi esfaqueado mas acabou detido.

Por Pedro Galego | 09:57

Militares da GNR da Vidigueira detiveram uma mulher, de 44 anos, por violência doméstica, e um homem, de 53, pela posse de um verdadeiro arsenal de armas de fogo e munições. Este homem é simultaneamente a alegada vítima do crime pelo qual a mulher está agora indiciada.



"Através da linha 112, a GNR recebeu uma denúncia de uma suposta situação de violência doméstica, referindo que um homem tinha sido agredido pela sua esposa, com uma arma branca", refere a GNR, em comunicado. Os militares, ao chegarem ao local do crime - monte agrícola nos arredores da vila -, depararam-se apenas com a presumível agressora, pois o homem teria fugido.



"No seguimento das diligências verificou-se que na residência do casal existiam dezenas de armas e munições pertencentes à vítima, algumas das quais ilegais e outras cuja posse não lhe era permitida, por falta de licença válida", especifica a autoridade, dando conta de que do arsenal faziam parte 27 armas, entre as quais três caçadeiras, uma carabina, duas armas de alarme, uma arma de ar comprimido, uma besta e 19 armas brancas.



O homem - que foi localizado mais tarde e constituído arguido - tinha ainda em casa 845 munições de vários calibres. Ao que o CM apurou, os ferimentos resultantes da alegada agressão não inspiram cuidados. Ambos os arguidos, naturais de Trás-os-Montes mas radicados na Vidigueira há vários anos, ficam a aguardar o desenrolar do processo sob termo de identidade e residência.