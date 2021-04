Grande parte dos pais dos jovens que perderam a vida no Meco, em dezembro de 2013, notaram que os filhos estavam tensos e davam sinais de ansiedade nos meses que antecederam a tragédia. Pedro Tito Negrão, de 24 anos, foi um deles. “Notei uma mudança muito grande na postura do Pedro, no comportamento. Algo não estava bem”, contou ao CM Fátima Negrão.