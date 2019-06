Vítima de abuso sexual simula atos com a irmã bebé

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O menino tinha apenas 7 anos quando começou a ser atacado sexualmente pelo companheiro da avó. O arguido, que estava em liberdade condicional, aproveitava o facto de estar sozinho com o menor, mostrava-lhe filmes pornográficos no telemóvel e simulava relações sexuais, sempre sem roupa.O caso só foi descoberto pela mãe da criança após esta ter passado a reproduzir diariamente com a irmã, que tinha 4 anos, os abusos ... < br />